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Weitere Oppositionspolitiker in Tunesien festgenommen
In Tunesien verschärfen die Behörden ihr Vorgehen gegen die Opposition. Die Polizei nahm am Dienstag drei weitere prominente Funktionäre der größten Oppositionspartei Ennahda fest, wie Vertreter der islamistischen Partei mitteilten. Zudem hätten Sicherheitskräfte mit einer Durchsuchung der Parteizentrale begonnen und alle Anwesenden des Gebäudes verwiesen. In sämtlichen Büros der Partei seien Zusammenkünfte verboten worden.