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Bregenz
Bregenz: Herr Brouček sucht das Glück und findet es im Bier
Bregenz kann sich auf den "Fliegenden Holländer" 2028 freuen - den inszeniert auf der Seebühne schließlich Yuval Sharon. Der US-Regisseur lieferte am Donnerstag bei den laufenden Bregenzer Festspielen mit der Hausoper "Die Ausflüge des Herrn Brouček" so etwas wie sein Gesellenstück für das Festival am Bodensee ab. Und das gelang meisterlich. Leoš Janáčeks selten gespielte Satire funktioniert hier als scharfer und nie platter Kommentar auf unsere Zeit.