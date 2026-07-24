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Wien
Studie: ORF berichtet weitgehend sachlich über Armut
Nicht über Menschen, sondern mit ihnen reden - das sollte bei der Berichterstattung zum Thema Armut als Leitlinie gelten, erklärte der Kommunikationsforscher Andreas Schulz-Tomančok im APA-Gespräch. Er war jüngst an einer Studie zu dieser Thematik im ORF-Programm beteiligt. Dort wird demnach zwar deutlich sachlicher berichtet als bei Privatsendern, trotzdem gibt es auch im öffentlich-rechtlichen Unterhaltungsangebot vereinfachte Darstellungen von Armutsbetroffenen.