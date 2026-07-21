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Innsbruck/Traunstein
Mini-Hakenkreuze auf Gewehren von Tiroler Schützen entdeckt
Im Fall jener 34 Langwaffen von Tiroler Schützen, die im Juni von der deutschen Polizei beschlagnahmt worden waren, hat die Exekutive bei zwölf kleine historische Kennzeichnungen aus der NS-Zeit im Format fünf mal fünf Millimeter gefunden. Die Waffen waren bei einer Kontrolle eines Reisebusses im "Kleinen Deutschen Eck" beschlagnahmt worden. Während in Innsbruck die Ermittlungen wegen des Verstoßes gegen das Verbotsgesetz eingestellt wurden, dauerten sie in Bayern an.