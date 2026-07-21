Inmitten der Kärntner Bergkulisse der Petzen entsteht jedes Jahr ein Festival-Erlebnis, das sich wohltuend von anonymen Großveranstaltungen abhebt. Statt Masse und Hektik setzt FUZZSTOCK auf Nähe, Qualität und Gemeinschaft: ein liebevoll kuratiertes Musikprogramm mit renommierten heimischen und internationalen Acts, namhaften Künstlerinnen und Künstlern der Alternativmusikszene sowie spannenden Newcomern, ergänzt durch ein hochwertiges Rahmenprogramm mit Lesungen, Kabarett, Musikwanderung und besonderen Begegnungen.