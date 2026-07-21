Der gepflegt und gut gekleidet auftretende Beschuldigte sprach Menschen in Tiefgaragen oder vor Geschäftslokalen an, verwies dabei auf ein meist hochpreisiges Auto - oft ein Porsche oder ein Tesla - und gab vor, sich aus dem Wagen aus- sowie Handy, Geldbörse und Ausweisdokumente eingesperrt zu haben. Er müsse aber dringend zu einem Termin nach Salzburg. So erschnorrte er Geld, das angeblich für die Zugfahrt und die dortige Unterkunft gedacht war.

"Unter dem Vorwand, den geliehenen Betrag am nächsten Tag zurückzuzahlen oder zu überweisen, brachte er die Geschädigten dazu, ihm Bargeldbeträge zwischen 100 und 600 Euro auszuhändigen", berichtete Gutt. Der Mann wurde Mitte vergangener Woche in der Innenstadt festgenommen. Zuvor waren ihm Beamte des Stadtpolizeikommandos Innere Stadt schon länger auf den Fersen gewesen, worauf er nun "auf frischer Tat" ertappt wurde. Die Staatsanwaltschaft Wien verfügte seine Einlieferung in eine Justizanstalt.

Die bisherigen Ermittlungen, geführt vom Stadtpolizeikommando Landstraße, legen den Verdacht nahe, dass es noch eine erhebliche "Dunkelziffer weiterer, bisher nicht angezeigter Straftaten" geben dürfte, so die Polizeisprecherin. Mögliche weitere Geschädigte können sich beim Stadtpolizeikommando Landstraße unter der Telefonnummer 01-31310-58252 melden.