Die Austria Email AG, Spezialist für Heizungs- und Warmwassersystemen mit Hauptsitz in Knittelfeld, hat neue Führungskräfte für die Chefetage bestellt. So wurde der 48-jährige Armin Rauscher, seit 2018 Produktionsleiter im Unternehmen, zum Technischen Vorstand (CTO) bestellt, dort zeichnet er u. a. für die Produktion, Forschung & Entwicklung sowie das Lieferketten-Management verantwortlich. Er folgt in dieser Funktion laut Unternehmensangaben auf Walter Persch nach, der nach mehr als 41 Jahren im Unternehmen seinen Ruhestand antritt. Das Vorstandsduo bildet er nun gemeinsam mit CEO Martin Hagleitner, der beim Eigentümer Groupe Atlantic zudem als Konzerngeschäftsführer der Region Deutschland/Österreich/Schweiz sowie für ausgewählte zentral- und osteuropäische Märkte fungiert.

Bei Austria Email erfolgte noch eine weitere personelle Weichenstellung: Sandra Naverschnigg (50) übernimmt die Verantwortung für Finanzen und Controlling als neue Bereichsleiterin. „Wir freuen uns sehr, dass wir gleich zwei Schlüsselpositionen mit erfahrenen Führungspersonen aus den eigenen Reihen besetzen können“, wird Hagleitner in einer Aussendung zitiert. Die Neubesetzungen seien „auch ein Zeichen für die Weiterentwicklung unseres Traditionsbetriebs, der seit über 170 Jahren besteht, und zeigen auf, welche spannenden Karrierewege bei der Austria Email möglich sind“.

Spannende Karrierewege

Rauscher sammelte nach seinem Abschluss der Elektrotechnik-HTL in Kapfenberg und dem Studium des Hüttenwesens an der Montanuniversität Leoben Erfahrung bei Unternehmen wie Magna Powertrain und Ventrex Automotive in Bereichen der Werkstoffprüfung und -auslegung, als Leiter des Qualitätsmanagements und der IT. Zudem war er als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Montanuniversität Leoben sowie Lehrbeauftragter an der FH Joanneum Graz tätig.

Sandra Naverschnigg absolvierte nach ihrem Jus-Studium an der Karl-Franzens-Universität Graz u. a. eine Ausbildung zur Bilanzbuchhalterin. Sie war in der Steuerberatung tätig und danach fünf Jahre lang als Managerin für Finanzen und Controlling bei der Projekt Spielberg GmbH & Co. KG, wo sie später 15 Jahre lang als Finanzchefin und Mitglied der Geschäftsleitung beschäftigt war. 2025 wechselte Naverschnigg zur Austria Email AG.

Der Produktionsstandort in Knittelfeld, an dem allein 2025 fast 150.000 Speicher für den heimischen Markt und den Export hergestellt wurden, ist im Mutterkonzern Groupe Atlantic auch das Kompetenzzentrum für Stand- und Pufferspeicher. „Das Marktpotenzial für unsere Green-Products ist groß. Denn gerade energieeffiziente Speicher und Wärmepumpen zählen zu den Schlüsseltechnologien für einen klimafitten Gebäudebestand in den nächsten Jahrzehnten“, so Armin Rauscher. Dabei könne „die Austria Email AG ihre Stärke als Systemanbieter voll ausspielen“. Die Austria Email AG beschäftigt rund 360 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.