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Genf
UNO: Starker Anstieg getöteter Zivilisten im Ukraine-Krieg
Die Zahl der getöteten Zivilisten im Ukraine-Krieg ist nach Angaben der Vereinten Nationen stark gestiegen. In der ersten Jahreshälfte habe die UNO-Menschenrechtsmission in der Ukraine (HRMMU) "1396 zivile Todesopfer und 7978 verletzte Zivilisten dokumentiert", erklärte deren Leiterin Danielle Bell am Dienstag in Genf. Dies entspreche einem Anstieg von 37 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum.