Deal von Russmedia und Moser-Holding von BWB genehmigt

Die Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) hat die De facto-Übernahme der Tiroler Moser Holding, zu der unter anderem die "Tiroler Tageszeitung" gehört, durch die Vorarlberger Russmedia genehmigt. Dies teilte die Behörde am Dienstag mit. Aus wettbewerblicher Sicht habe der geplante Zusammenschluss "nach eingehender Prüfung keine Bedenken" aufgeworfen, hieß es. Russmedia übernimmt 77 Prozent der Anteile an der Moser Holding, die Gründerfamilie Moser steigt aus.