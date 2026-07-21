Der für den Medienstandort in Westösterreich wegweisende Deal war Anfang Juni bekanntgegeben worden. Die BTV Vier Länder Bank AG bildet mit 23 Prozent die "strategische Partnerin", wie es hieß. Die Bank war bisher bereits an der Moser Holding beteiligt gewesen - und zwar mit 24,99 Prozent. 75,01 Prozent hielt die JS Moser Medienholding GmbH, also die Nachfahren des Mitgründers Joseph Stephan Moser bzw. die Familie Moser.
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Innsbruck/Schwarzach/Österreich
Deal von Russmedia und Moser-Holding von BWB genehmigt
Die Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) hat die De facto-Übernahme der Tiroler Moser Holding, zu der unter anderem die "Tiroler Tageszeitung" gehört, durch die Vorarlberger Russmedia genehmigt. Dies teilte die Behörde am Dienstag mit. Aus wettbewerblicher Sicht habe der geplante Zusammenschluss "nach eingehender Prüfung keine Bedenken" aufgeworfen, hieß es. Russmedia übernimmt 77 Prozent der Anteile an der Moser Holding, die Gründerfamilie Moser steigt aus.