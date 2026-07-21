Der für den Medienstandort in Westösterreich wegweisende Deal war Anfang Juni bekanntgegeben worden. Die BTV Vier Länder Bank AG bildet mit 23 Prozent die "strategische Partnerin", wie es hieß. Die Bank war bisher bereits an der Moser Holding beteiligt gewesen - und zwar mit 24,99 Prozent. 75,01 Prozent hielt die JS Moser Medienholding GmbH, also die Nachfahren des Mitgründers Joseph Stephan Moser bzw. die Familie Moser.