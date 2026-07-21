Vergangenes Wochenende fand im oberösterreichischen Schlierbach der Bundesentscheid „Reden“ der Landjugend Österreich statt. Rund 60 Teilnehmernde stellten in den Kategorien „Vorbereitete Rede unter 18 Jahre“, „Vorbereitete Rede über 18 Jahre“, „Spontanrede“ sowie „Neues Sprachrohr“ ihr Können unter Beweis.

Sehr erfolgreich verlief der Wettbewerb für das Team aus dem Bezirk Weiz: Tanja Hiebler, Lena Leitner, Jakob Leitner und Lisa Loder-Tauch sicherten sich nach ihrem Landessieg in der Steiermark nun auch den Bundessieg in der kreativen Wettbewerbskategorie „Neues Sprachrohr“.

Mit ihrer berührenden und zugleich kreativen Inszenierung begeisterte das Team nicht nur das Publikum, sondern auch die Jury © KK

In dieser Kategorie präsentieren Jugendliche ihre Botschaften nicht in Form einer klassischen Rede, sondern setzen ihre Themen kreativ als Kabarett, Poetry-Slam, Sketch oder Gstanzl um. Das Weizer Quartett überzeugte die Jury mit seiner Darbietung „Ein wenig Menschlichkeit – von mir zu dir“. Mit ihrer berührenden und zugleich kreativen Inszenierung begeisterte das Team nicht nur das Publikum, sondern auch die Jury.