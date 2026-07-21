Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) hat Bilanz über das erste Halbjahr im Asylwesen gelegt und dabei von einer „Minuszuwanderung“ gesprochen. Er bezog sich damit auf die Zahl der Asyl-Erstanträge einerseits sowie Ausreisen und Abschiebungen von Migranten mit Asylbezug andererseits.

In den ersten sechs Monaten wurden in Österreich insgesamt 4.900 Asylanträge gestellt, nur 2.000 betrafen neu eingereiste Personen. Unter den übrigen finden sich beispielsweise afghanische Frauen, die bisher einen anderen Schutztitel hatten, aufgrund der Taliban-Herrschaft als Konventionsflüchtlinge gelten. Dem gegenüber seien 2200 vormalige Asylwerber ausgereist oder wurden abgeschoben.

5.400 Asylwerber in Grundversorgung

„Wir haben diese Entwicklung prognostiziert, und sie ist eingetreten“, sagte Karner. „Zum ersten Mal seit mehr als 20 Jahren kommen weniger rein als wieder gehen.“ Auch in der Grundversorgung des Bundes sind die Zahlen der betreuten Personen deutlich zurückgegangen – und auch jene der Quartiere. Zur Hochzeit betrieb die Bundesagentur BBU 34 Asylheime, derzeit sind es nur mehr acht.

In diesen acht Quartieren werden gegenwärtig 639 Geflüchtete betreut, wie BBU-Leiter Andreas Achrainer berichtete. Der Maximalstand lag bei 8000 Personen. Der Bund ist allerdings nur am Anfang für die Betreuung zuständig, danach übernehmen die Länder. Insgesamt sind derzeit rund 45.000 Geflüchtete in Grundversorgung, beim Großteil davon (27.000) handelt es sich um Vertriebene aus der Ukraine. Asylwerber sind laut Karner nur 5.480. „Das ist der niedrigste Wert seit Anfang der 2000er-Jahre.“

Suche nach „Partnerländern“ für Asylzentren außerhalb der EU

Als Grund für den Rückgang der Antragszahlen nannte der Innenminister den besseren Außengrenzschutz, speziell zwischen Bulgarien und der Türkei. Auch die Fluchtroute über Serbien spielt kaum noch eine Rolle. „Die zweite Maßnahme war der Stopp des Familiennachzugs“, so Karner. Im ersten Halbjahr 2024 seien 6.000 Personen über den Familiennachzug nach Österreich gekommen, in den ersten sechs Monaten des Vorjahres dann 700 und heuer 50. „Das führt zu einer massiven Entlastung.“

Auch der neue Asylpakt, der seit kurzem in Kraft sei, helfe. Bis Jahresende will Österreich mit einigen anderen Ländern – die „Gruppe der Umsetzer“, wie Karner sagt – ein Land außerhalb der Union finden, mit dem Verhandlungen über Asylzentren aufgenommen werden sollen, um dort Verfahren durchzuführen. Derzeit finden mit einigen Ländern erste Gespräche statt, welche das sind, wollte Karner aber nicht verraten. „Es wurde Stillschweigen vereinbart.“