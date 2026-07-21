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Wien
Asylanträge gingen im ersten Halbjahr um 44 Prozent zurück
Die Zahl der Asylanträge sinkt weiter. Im ersten Halbjahr beantragten 4.903 Personen in Österreich Asyl, das sind 44 Prozent weniger als im Vergleichszeitraum des Vorjahres, in dem rund 8.800 Anträge registriert wurden. Damit setzt sich der seit 2023 anhaltende Rückgang fort. Laut Innenministerium befindet sich die Zahl der Asylanträge derzeit auf dem niedrigsten Niveau seit rund 23 Jahren. Über den Familiennachzug kamen bis Ende Juni nur 48 Personen ins Land.