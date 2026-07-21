Zwei offenbar alkoholisierte Piloten sind vor einem Flug aus Genf bei der Lufthansa-Tochter Swiss aus dem Verkehr gezogen worden. Crew-Mitglieder hatten Stunden vor dem Flug im Mai Alarm geschlagen, teilte die Fluggesellschaft am Dienstag mit. Sie informierten Vorgesetzte. Die Swiss habe die Piloten noch im Hotel vor der Abreise zum Flughafen aus dem Einsatz genommen und durch andere ersetzt, teilte das Unternehmen mit.

Die Hinweise der Crew-Mitglieder seien so konkret gewesen, dass die Airline an der Einsatzfähigkeit der beiden zweifelte. „Die beiden Piloten fliegen seither nicht mehr und die Abklärungen laufen noch“, hieß es weiter. „Verstöße gegen unsere Sicherheitsgrundsätze nehmen wir sehr ernst und sie können arbeitsrechtliche Konsequenzen haben.“ Swiss macht aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes keine weiteren Angaben zu den Piloten oder wohin der Flug aus Genf gehen sollte.