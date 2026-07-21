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Columbus (Ohio)
Fünf Tote bei Angelausflug in den USA
Fünf Menschen sind in einem Fluss in den USA ums Leben gekommen, als mehrere von ihnen einer in Not geratenen Person helfen wollten. Die Gruppe habe sich eigentlich zum Angeln am Scioto River im US-Bundesstaat Ohio getroffen, zitierten US-Medien den zuständigen Sheriff Jeffrey Balzer. Als einer der Erwachsenen zum Schwimmen in den Fluss gegangen sei, "nahm die Tragödie ihren Anfang", sagte der Sheriff demnach während einer Pressekonferenz am Montag (Ortszeit).