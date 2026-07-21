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Wien
Kegelschneckengift lindert Schmerzen
Kegelschnecken setzen Gift zum Beutefangen und zur Feindabwehr ein. Seit Jahrzehnten werden die Giftcocktails der rund 750 Arten umfassenden Gattung Conus untersucht, versprechen sie doch einen völlig neuen Zugang bei der Schmerzmittel-Entwicklung. Ein Forschungsteam unter Wiener Leitung hat nun eine neue Verbindung aus dem Gift einer Kegelschnecke untersucht, das im Tiermodell entzündungsbedingte Schmerzen deutlich verringerte und Vorteile bei der Verabreichung hat.