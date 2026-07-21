Die Meldung ging am Sonntagnachmittag gegen 15.30 Uhr ein: Zeugen berichteten von einer Frau, die am Schwarzlsee untergegangen sei. Sofort lief im Freizeitzentrum in der Gemeinde Premstätten eine groß angelegte Rettungsaktion an, um nach der Vermissten zu suchen. Bis in die Nachtstunden waren die Helfer auf dem beliebten Badesee unterwegs, dann wurde die Suchaktion ergebnislos abgebrochen.

Was genau geschehen war, ist laut Polizei nur teilweise nachvollziehbar. Zwar war eine Frau in mutmaßlicher Notlage im See beobachtet worden, allerdings hatte die Schwimmerin dann für längere Zeit niemand im Blickfeld. Wasserrettung, Rotes Kreuz, Feuerwehr und Polizei rückten an, Einsatztaucher suchten das Wasser ab, während die Besatzung eines Hubschraubers die Oberfläche von oben überwachte. Nach Stunden der Suche musste die Rettungsaktion bei Einbruch der Dämmerung ergebnislos abgebrochen werden.

Auch ein Hubschrauber wurde bei der Suche eingesetzt © Wasserrettung/Rieser/Pregartner

Auch nach der Suchaktion keine Hinweise auf vermisste Frau

„Auch die weiteren Erhebungen haben keine Hinweise auf eine vermisste Person ergeben“, schildert Polizeisprecher Markus Lamb. So waren am See weder Badesachen noch ein Fahrzeug zurückgeblieben, auch eine Vermisstenanzeige ist bis dato nicht eingegangen. Nachdem die Frau im Wasser über längere Zeit unbeobachtet war, ist nicht auszuschließen, dass sie den See selbstständig wieder verlassen hat.

Verein mahnt zu erhöhter Vorsicht beim Baden

Passend zum bevorstehenden Welttag der Ertrinkungsprävention am 25. Juli mahnt der Verein „Große schützen Kleine“ zu erhöhter Vorsicht beim Baden. Gefährdet sind vor allem Kinder und Jugendliche. Bei Unter-5-Jährigen ist Ertrinken die häufigste tödliche Unfallursache, bei den 5- bis 14-Jährigen die zweithäufigste. Der Verein veranstaltet deshalb in den nächsten Tagen Badesicherheits-Shows und Infokampagnen in Grazer Freibädern. Los geht‘s am Mittwoch im Straßganger Bad und am Sonntag im Augartenbad, jeweils um 14 Uhr.