Er ist eine der bekanntesten Symbolfiguren des Widerstandes gegen die NS-Diktatur: Wehrmachtsoffizier Claus Schenk Graf von Stauffenberg verübte gemeinsam mit Mitstreitern am 20. Juli 1944 einen Attentatsversuch auf Adolf Hitler. Im Rahmen der Operation „Walküre“ sollte der Diktator beseitigt und eine politische Neuordnung im Deutschen Reich erreicht werden. Doch das Attentat im „Führerhauptquartier Wolfsschanze“ mit einer sprengstoffgefüllten Aktentasche scheiterte, Hitler überlebte. Stauffenberg und Dutzende Mitstreiter wurden ermordet.

82 Jahre später wurde in der deutschen Hauptstadt Berlin im Rahmen des alljährlichen Gedenkens an Stauffenberg und das gescheiterte Attentat erinnert. Dabei kam es zu einem Eklat: Wie die deutsche Presseagentur dpa berichtet, hatte Tobias Korenke, ein Großneffe des evangelischen Theologen und NS-Widerstandskämpfers Dietrich Bonhoeffer, versucht, einen Gedenkkranz der AfD-Bundestagsfraktion zu entfernen. Als Sicherheitspersonal eingreifen wollte, kam es zu einem Handgemenge. Der Kranz wurde dabei beschädigt.

Werden AfD-Kränze „nicht akzeptieren“

„Viele Nachkommen und dazu gehöre auch ich, empfinden eine wirklich große Wut, wenn wir sehen, dass die AfD hier Kränze ablegt. Das werden wir hier nicht akzeptieren“, rechtfertigte sich Korenke später gegenüber der dpa. Karl Schenk Graf von Stauffenberg, ein Enkel des Hitler-Attentäters, äußerte sich hingegen zwiegespalten. Während er der AfD die Instrumentalisierung seines Großvaters vorwarf, könne man der Partei die Kranzniederlegung auch nicht verwehren. „Dafür sind wir Demokraten, dafür müssen wir schauen, dass wir auch anders denkende Menschen auch zu Wort kommen lassen“, erklärte er gegenüber der „Welt“.

Mehrere AfD-Landesverbände „gesichert rechtsextrem“

Die AfD gilt als rechtspopulistisch und nationalistisch, mehrere Landesverbände werden von den jeweiligen Landesämtern für Verfassungsschutz als „gesichert rechtsextrem“ eingestuft. Auch die Bundespartei war vom Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) derart eingestuft worden, hatte aber dagegen geklagt und im Eilverfahren vorerst gewonnen.