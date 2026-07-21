Es zählt zu einem der größten und beliebtesten Feuerwehrfeste im Lavanttal: Der alljährliche Sommernachtstanz der Freiwilligen Feuerwehr St. Marein bei Wolfsberg, der heuer am 18. Juli über die Bühne ging. Das Wetter hat zwar nicht ganz mitgespielt, doch das hat der Stimmung in den Zelten keinen Abbruch getan. Zumindest bis 3.30 Uhr in der Früh.

„Plötzlich ist ein Mann im Zelt zusammengebrochen“, schildert ein Festbesucher den Vorfall. Polizei, Rettung, Notarzt und eine Mitarbeiterin vom Kriseninterventionsteam waren bald zur Stelle. Gerüchte, wonach dem Ganzen eine Handgreiflichkeit vorausgegangen sein soll, kann die Polizei nicht bestätigen. Im Gegenteil: „Es handelte sich um einen medizinischen Vorfall. Es konnte kein Fremdverschulden erhoben werden“, heißt es seitens der Pressestelle der Landespolizeidirektion Kärnten. Die Pressestelle des Roten Kreuzes kann nur so viel sagen: „Es hat eine Reanimation gegeben. Anwesend war ein Rettungswagen, ein Notarzt und das Kriseninterventionsteam wurde mitalarmiert.“

Bereich mit Decken abgeschirmt

Dass der Mann „von selbst mitten im Zelt zusammengeklappt“ ist, bestätigt auch die Freiwillige Feuerwehr St. Marein: „Ein Gast hat dann gleich mit der Wiederbelebung begonnen, bis Rettung und Notarzt da waren. Wir als Feuerwehr waren unterstützend tätig.“ Die Kameraden haben sofort Decken geholt und den Bereich der „Scheidebecherbar“ abgeschirmt, wo sich der medizinische Notfall ereignet hat. „Es wurde dann durchs Mikrofon gesagt, dass sich die Leute aus dem Zelt hinaus begeben sollen und der DJ im angrenzenden Diskozelt hat die Musik abgedreht, obwohl er noch länger auflegen hätte sollen“, erzählt der Festbesucher weiter.

Nach der erfolgreichen Wiederbelebung wurde der Mann ins LKH Wolfsberg überstellt, wo er „intensivmedizinisch betreut“ wird, wie die Kabeg der Kleinen Zeitung bestätigt. Beim Zeltabbau am Montag war der Vorfall Dauergesprächsthema. „Auch uns wurde bestätigt, dass Fremdverschulden ausgeschlossen werden konnte. Wir wissen nur, dass der Mann auf der Intensivstation im Tiefschlaf ist, aber Gott sei Dank stabil. Er soll einen angeborenen Organfehler haben, von dem er selbst nichts wusste“, sagt ein Kamerad.

Andreas Huber alias DJ Jaxed postete auf Facebook: „Leider musste ich meinen Auftritt früher als geplant beenden. Der Grund dafür war ein medizinischer Notfall am Festplatz. In einem solchen Moment rückt die Musik in den Hintergrund. Das Wichtigste ist, dass der betroffenen Person schnell geholfen werden kann. Vielen Dank an alle Besucher für euer Verständnis, eure Ruhe und euren respektvollen Umgang mit der Situation. Ein besonderer Dank gilt den Einsatzkräften, die sofort zur Stelle waren und großartige Arbeit geleistet haben.“