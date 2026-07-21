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Gaza
Familie bei israelischem Luftangriff in Gaza-Stadt getötet
Bei einem israelischen Luftangriff in Gaza-Stadt sind laut Sanitätern ein Ehepaar und seine vier Kinder getötet worden. Nach Angaben des israelischen Militärs sei ein Kämpfer der radikal-islamischen Hamas Ziel des Angriffs gewesen. Seit Freitag seien bei weiteren Angriffen drei Kämpfer der Hamas und der Terrororganisation Islamischer Jihad getötet worden. Zwei von ihnen seien an dem Überfall auf Israel am 7. Oktober 2023 beteiligt gewesen.