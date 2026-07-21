Über die Wiedereröffnung hatte zuvor die Zeitung "Le Parisien" berichtet, die auch ein Interview mit Museumsdirektor Christophe Leribault führte. Ihm zufolge wurden die bei dem Diebstahl nicht entwendeten Juwelen aus der Apollo-Galerie an einen sicheren Ort gebracht. "Wir werden für sie in einem anderen Teil des Museums einen sicheren Raum einrichten - einen fensterlosen Tresorraum", kündigte Leribault an. "Das bringt umfangreiche Bauarbeiten mit sich, aber wir müssen den idealen Standort finden. Und die Finanzierung klären."

Bei dem spektakulären Juwelendiebstahl im Oktober 2025 waren vier Männer am hellichten Tage mit Hilfe eines Lastenaufzugs in die Apollo-Galerie im Louvre eingedrungen. Sie erbeuteten einen Teil der französischen Kronjuwelen im Materialwert von 88 Millionen Euro - der ideelle Verlust ist noch größer. Die mutmaßlichen Täter wurden festgenommen, aber die Beute wurde bis heute nicht gefunden.