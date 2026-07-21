1995 gegründet, hat sich der Betrieb von Johannes Matlschweiger in Lassing im Lauf der vergangenen 30 Jahre zu einer beliebten Urlaubsdestination für Erwachsene und Erholungssuchende entwickelt. Sein Name: kuh-le Bio Bauernhof Hotel-Pension. Zimmer findet man hier genauso wie Apartments, den Gästen werden unter anderem Produkte wie Rindfleisch, Milch, Eier und weitere Lebensmittel aus der eigenen Bio-Landwirtschaft kredenzt.

Die jüngsten Urlauber können darüber hinaus in die Rollen von Landwirten schlüpfen, auf spielerische Weise den Alltag am Bauernhof kennenlernen und ein „kuh-les Bauernhofdiplom“ erwerben. Dazu haben die Matlschweigers für sie etliche Spielbereiche installiert.

„Die Verbindung von Bio-Landwirtschaft, nachhaltigem Tourismus, einem vielfältigen Freizeitangebot und herzlicher Gastfreundschaft macht die KUH-le Bio Bauernhof Hotel-Pension seit 30 Jahren zu einem wichtigen Botschafter für die Region“, heißt es seitens der Wirtschaftskammer, die den Hof deshalb jüngst auszeichnete.