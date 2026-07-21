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Wien
Tao Dance beim ImPulsTanz: Der Lindwurm und die Wolken
Es war ein Abend zwischen Lindwurm und Wolken, ein Hochamt der Synchronität, zelebriert vom Tao Dance Theater am Montag im Rahmen des ImPulsTanz-Festivals im Burgtheater. Die 2008 vom Choreografen Tao Ye und der Tänzerin Duan Ni gegründete Gruppe hat sich seither zur internationalen Mode- und Stilikone entwickelt, die den Minimalismus einer Jil Sander mit erbarmungslos kontrollierter Ekstase paart. Dies unterstrichen auch die beiden Stücke "16" und die Uraufführung "18".