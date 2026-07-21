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Wien
Aktionswoche gegen das Ertrinken soll Badeunfälle reduzieren
Der Samariterbund veranstaltet anlässlich des "Tags gegen das Ertrinken" (25. Juli) derzeit eine bundesweite Aktionswoche. Sie soll dazu beitragen, zu verhindern, dass der Badetag in einer Tragödie endet. Informiert wird über die richtige Vorbereitung und das achtsame Verhalten am und im Wasser. Aufklärung, so ist man überzeugt, ist wichtiger denn je. Denn im heurigen Sommer ereigneten sich bereits außergewöhnlich viele Badeunfälle, warnt die Einsatzorganisation.