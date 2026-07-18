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Gaza
Zehn Tote bei israelischen Angriffen im Gazastreifen
Bei israelischen Luftangriffen im Gazastreifen sind nach Angaben der örtlichen Behörden zehn Menschen getötet worden, unter ihnen drei Kinder. Die drei Kinder und ihre Eltern seien am Samstag bei einem Luftangriff auf ihre Wohnung in der Stadt Gaza getötet worden, teilte der von der islamistischen Hamas kontrollierte Zivilschutz mit. Ein Kind, das sich zum Zeitpunkt der Attacke nicht in der Wohnung aufhielt, habe als einziges Familienmitglied überlebt.