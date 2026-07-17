Zahl der Erdbeben-Toten in Venezuela überschreitet 5.000

Seit den verheerenden Erdbeben in Venezuela vor gut drei Wochen ist die Zahl der geborgenen Toten auf mehr als 5.000 gestiegen. Es seien mittlerweile 5.069 Opfer erfasst worden, teilte Parlamentspräsident Jorge Rodriguez am Freitag mit. Die Zahl der Verletzten liege bei 16.740. Zudem seien 17.907 Menschen weiterhin obdachlos.