Zwei kurz aufeinander folgende Beben der Stärken 7,2 und 7,5 hatten das südamerikanische Land am 24. Juni erschüttert. Am schwersten betroffen ist der nördliche Bundesstaat La Guaira. Die US-Erdbebenwarte USGS hat geschätzt, dass bei der Naturkatastrophe bis zu 10.000 Menschen gestorben sein könnten. Zehntausende Einsatzkräfte aus dem Inland und Tausende ausländische Helfer wurden mobilisiert.