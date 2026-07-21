Als er noch der Prinz von Wales war, wurde er für sein Engagement in Sachen Ökologie, Artenschutz und Biodiversität belächelt. Heute ist Charles König, darf sich in Umweltfragen Pionier nennen und hat auf dem Familienanwesen Schloss Windsor einen Garten nach seinen Vorstellungen anlegen lassen.

Seit über 300 Jahren eine Familienangelegenheit: Die Ostterrasse war ursprünglich das Bowling Green von Namensvetter Charles II., in den 1820er-Jahren ließ George IV. einen Garten anlegen, Prinz Albert, Gatte von Königin Victoria, kümmerte sich persönlich um die Bepflanzung der Beete. Während des Zweiten Weltkriegs wurde auf der Fläche Gemüse angebaut, dabei halfen auch die jungen Prinzessinnen Elizabeth und Margaret mit. Charles‘ Vater Philipp ließ schließlich Rosen setzen.

Mit dem neuen Venusgarten, der nun erstmals dauerhaft für Besucher zugänglich ist, schlägt der König eine Brücke zwischen historischer Gartenkunst mit minutiös getrimmten Eibenhecken, naturnahen Pflanzungen mit Wildblumen – und Astronomie. Die Form der Beete zitiert das Phänomen, dass die Bahn des Planeten über einen Zeitraum von acht Jahren betrachtet ein blütenähnliches Muster beschreibt. Die „Rose der Venus“ – sie verblüht nie.