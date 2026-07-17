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Linz/St. Valentin
Bahnstrecke zwischen St. Valentin und Linz teils lahmgelegt
Ein Oberleitungsschaden und eine Stellwerksstörung haben am Freitag die Bahnstrecke zwischen St. Valentin und Linz stark beeinträchtigt. Wie die ÖBB mitteilten, waren nur zwei von vier Gleisen eingeschränkt befahrbar. Besonders im Fernverkehr kam es zu Verspätungen und Ausfällen. Der Nahverkehr wird bereits seit Donnerstagabend über Schienenersatzverkehr abgewickelt. Wie lange die Schadensbehebung noch dauert, ist laut ÖBB nicht absehbar.