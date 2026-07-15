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Wien
Falscher Schönheitsärztin drohen in Wien mehrere Jahre Haft
Nach langwierigen Ermittlungen wird in der kommenden Woche gegen eine falsche Beauty-Ärztin vor einem Wiener Schöffensenat verhandelt, die zahlreichen Patientinnen schwere Verletzungen zugefügt haben soll. Landesgerichtssprecherin Christina Salzborn bestätigte am Dienstagabend entsprechende APA-Informationen. Demnach findet am 23. Juli ein Prozess wegen Untreue, schweren gewerbsmäßigen Betrugs, schwerer Körperverletzung, Körperverletzung und Kurpfuscherei statt.