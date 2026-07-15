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Wien/New York
Bauer bei UN: "Junge sollen mitgestalten, nicht nur zusehen"
Europaministerin Claudia Bauer (ÖVP) hat Österreich bei dem "hochrangigen politischen Forum für nachhaltige Entwicklung" - dem entscheidenden UNO-Gremium zur Abstimmung der globalen Nachhaltigkeitspolitik - in New York vertreten. "Junge Menschen sollen ihre Zukunft mitgestalten, nicht nur zusehen", sagte sie in ihrer Rede am Dienstagnachmittag (Ortszeit), in der sie auch die Rolle der Städte und Gemeinden hervorhob. Eine Bedrohung sieht sie in der "cancel culture".