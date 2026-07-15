Kleine Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen.
Wien
VKI warnt: problematische Inhaltsstoffe in Kaffee-Kosmetika
18 von 30 untersuchten koffeinhaltigen Kosmetikprodukten enthalten problematische Stoffe in Sachen Umweltverträglichkeit. Das ergab ein Kosmetik-Check des Vereins für Konsumenteninformation (VKI) gemeinsam mit Studierenden der Fachhochschule Tulln, wie der VKI am Mittwoch per Aussendung mitteilte. Zudem würden viele als natürlich oder naturverbunden beworbene Kaffee-Kosmetika gesundheitlich bedenkliche Inhaltsstoffe enthalten. Der VKI warnte vor fragwürdigen Werbeversprechen.