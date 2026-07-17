Gesundheit aktiv gestalten

Gesundheit ist die Grundlage für Lebensqualität und Wohlbefinden. Gleichzeitig zeigen aktuelle Entwicklungen, dass chronische Erkrankungen wie Herz-Kreislauf-Leiden, Diabetes oder Adipositas immer mehr Menschen betreffen. Umso wichtiger wird es, frühzeitig Verantwortung für die eigene Gesundheit zu übernehmen und präventive Maßnahmen in den Alltag zu integrieren.

Die Merkur Versicherung setzt seit vielen Jahren auf umfassende Gesundheitsvorsorge und begleitet Menschen dabei, ihre Gesundheit aktiv zu schützen. Dabei steht nicht nur die Absicherung im Krankheitsfall im Mittelpunkt, sondern vor allem die Förderung eines bewussten und gesunden Lebensstils.

Vorsorge bedeutet, Risiken frühzeitig zu erkennen und die eigene Gesundheit langfristig zu stärken. Regelmäßige Untersuchungen, Bewegung und gesunde Gewohnheiten können einen wesentlichen Beitrag dazu leisten, gesund zu bleiben und die Lebensqualität nachhaltig zu erhöhen.

Mit dem exklusiven Club-Vorteil wird der Einstieg in eine individuelle Gesundheitsvorsorge jetzt noch attraktiver. Bonusclubmitglieder profitieren bei ausgewählten Tarifen von zwei prämienfreien Monaten und können so besonders einfach in ihre gesundheitliche Zukunft investieren.