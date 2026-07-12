Gartenhütte von Steirer brannte beim Ausräuchern von Wespen

Beim Ausräuchern eines Erdwespennestes soll Samstagnachmittag ein 60-Jähriger in Pöllau in der Steiermark (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) seine hölzerne Gartenhütte samt 150 Quadratmeter Wiese und Gestrüpp abgefackelt haben. Der Mann hatte dazu Benzin verwendet. Als er den Treibstoff anzündete, geriet das Feuer außer Kontrolle. Die alarmierte Feuerwehr löschte den Brand rasch. Durch die Flammen wurden weder Menschen noch Tiere verletzt, berichtete die Polizei.