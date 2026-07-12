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Hamburg
Buckelwal "Timmy" schaffte es auf Hamburger Theaterbühne
Millionen Menschen verfolgten im Frühjahr die Berichte über einen Buckelwal in der Ostsee - bald bekannt als "Timmy". Der TV- und Theater-Schauspieler Enrique Fiß ("Großstadtrevier") und Regisseur Alexander Klessinger haben die Geschichte jetzt künstlerisch aufgearbeitet. "Timmy - die Hope stirbt zuletzt", hieß der Abend, der am Samstag am Hamburger Ernst-Deutsch-Theater über die Bühne ging.