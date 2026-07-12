Gegen 16.00 Uhr griff der 36-Jährige zum wiederholten Mal seine Mutter an und bedrohte sie. Gegenüber den Beamten des Stadtpolizeikommandos Innere Stadt gab die Frau an, dass er das bereits mehrfach getan habe.

Weil es Hinweise zu nicht registrierten Schusswaffen gab, ordnete die Staatsanwaltschaft Wien an seiner und der Wohnadresse der Mutter Hausdurchsuchungen an. Diese erfolgten mit Unterstützung des Einsatzkommandos Cobra sowie Polizeidiensthündin "Karla". Dabei wurden mehrere nicht registrierte Schusswaffen, darunter auch Langwaffen, sowie zahlreiche Munition sichergestellt. Ein Teil der Waffen und Munition war offen zugänglich, ein anderer Teil versteckt gelagert.

Gegen den 36-Jährigen wurden ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Er wurde festgenommen und auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt eingeliefert. Gegen ihn wird unter anderem wegen des Verdachts der fortgesetzten Gewaltausübung, der gefährlichen Drohung sowie nach dem Waffengesetz ermittelt.