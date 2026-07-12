6 A
Vorne: Mag. Wolfgang Ölzant - Klassenvorstand, Davis Günther, Jakob Stefan Paßrugger.
2. Reihe: Carina Pölzleitner (ausgezeichneter Erfolg), Emilia Marie Herzgsell, Daria Belova, Lena Bachler (guter Erfolg), Valentina Amon, Eva Schachner, Hannah Katharina Sargarmatha Göschl (guter Erfolg), Jakob Buchmeier.
3. Reihe: Lion Hammerschmidt, Marie Gams, Daniella-Romana Reiterer, Julian Andreas Eibl, Moritz Schelch (guter Erfolg), Moritz Nicolas Pomberger.
5 B
Vorne: Amina Camdzi, Mariella Bachler, Madeleine Peer, Noelle-Christin Jamnig, Marlen Hummel, Noam Meszaros, Kristina Zecevic-Tadic.
2. Reihe: Mag. Luca Tauschmann - Klassenvorstand, Leon Max Maderecker, Kai Zechmann, Lars Alexander Kabusch, Lena Pitzer, Lena Sophie Scherübl (ausgezeichneter Erfolg), Lejla Lorena Erlbacher, Melina Faustner (guter Erfolg), Marie Gerhardter, Prof. Mag. Michael Trinker, MA, MSc – Schulleiter.
3. Reihe: Franz-Heinrich Pilz, Lukas Gerhardter, Raphael Buchsteiner, Lukas Vrhovac, Simon Wieser, Matio Hermann Martinz.