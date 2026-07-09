"Emma landete erstmals 2010 in den Top 10. In den Jahren 2013 bis 2018 sowie 2024 lag sie auf Platz zwei, und bereits 2019 und 2022 auf Platz eins der Mädchenvornamen", wurde Manuela Lenk, fachstatistische Generaldirektorin von Statistik Austria, in einer Aussendung zitiert. "Bei den Buben nahm erstmals Noah den Spitzenplatz ein, nachdem er 2021 erstmals in den Top 10 war und im Vorjahr Rang drei erreichte."

Emilia, 2023 und 2024 noch der beliebteste Mädchenname, fand sich 2025 auf Rang zwei. Der Name ist seit 2013 in den Top 10 und ab 2019 in den Top 3. Auf Rang drei landete Marie, die damit gleich beliebt wie im Jahr zuvor war. Der Name scheint seit 2009 in der Liste der zehn meistvergebenen Mädchenvornamen auf.

Rang vier belegte Mia, die damit um zwei Plätze besser abschnitt als im Vorjahr. Rang fünf nimmt wie im Vorjahr Sophia ein. Danach folgen Anna, Lena, Valentina, Laura und Johanna.

Die Hitliste der Bubennamen 2025 folgte nach Noah der Vorname Paul, der seit dem Jahr 2012 in den Top 10 ist. 2018, 2021 und 2023 hatte Paul noch den Spitzenplatz belegt und war 2017, 2019 und 2024 auf Rang zwei. Ebenfalls einen Stockerlplatz holte sich Maximilian, der seit 2005 in den Top 10 rangiert.

Elias, der im Vorjahr erstmals den ersten Platz einnahm, rutschte um drei Plätze auf Rang vier zurück. Jakob, 2025 auf Platz fünf, schnitt einen Platz schlechter ab als 2024. Ebenfalls in den Top 10 waren Felix, Leo, Leon, Jonas und Lukas.

Insgesamt bekamen 12,2 Prozent aller neugeborenen Mädchen und 14,4 Prozent aller 2025 neugeborenen Buben einen der zehn beliebtesten Vornamen. In der Hitliste der Vornamen werden die jeweils ersten Vornamen in Originalschreibweise ohne Sonderzeichen gereiht.

( S E R V I C E - interaktive Karte von Statistik Austria: https://www.statistik.at/atlas/vornamen/ )