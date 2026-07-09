Entwendet wurde bei dem Diebstahl am 4. März Sportbekleidung im Wert eines dreistelligen Betrages. Ein Ladendetektiv hatte das Pärchen beobachtet und folgte den beiden zu ihrem Pkw mit slowakischen Kennzeichen. Im Zuge einer Auseinandersetzung wurden dem 33-Jährigen Tritte und Schläge ins Gesicht zugefügt. Als sich der Mann durch die offene Fahrertür in den Fluchtwagen beugte, um die beiden zu stoppen, stieg die Frau aufs Gas und schleifte den Ladendetektiv mehrere Meter mit. Der verletzte 33-Jährige wurde ambulant in einem Krankenhaus behandelt, berichtete die Polizei in einer Aussendung.

Nach der Ausforschung der 30-Jährigen wurde die Frau am 29. Mai auf Basis eines europäischen Haftbefehls festgenommen und vergangenen Donnerstag nach Österreich ausgeliefert. Bei der Einvernahme war die Slowakin teilweise geständig und wurde in die Justizanstalt Wiener Neustadt eingeliefert.