Nur vier Tage war die rumänische 24-Stunden-Pflege im Haus eines pflegedürftigen Eisenerzers. Vertraglich vereinbart war eigentlich ein ganzer Monat. Nachdem die perfekt Deutsch sprechende Frau am 17. Mai in einer Nacht- und Nebelaktion untergetaucht war, stellte sich bald der Grund dafür heraus. Dem 75 Jahre alten Steirer fehlten Goldschmuck und mehrere hundert Euro Bargeld. Nebenbei hatte die Pflegerin unbemerkt ein Foto von sich vom Handy des Steirers gelöscht.

Das Landeskriminalamt (LKA) Steiermark nahm die Ermittlungen auf und stellte schnell fest, dass man es hier mit einer skrupellosen Serientäterin zu tun hatte. Seit 2019 war die Rumänin als 24-Stunden-Pflegerin bei verschiedenen Familien in Österreich tätig. Allerdings dürfte sie sich bei den Vermittlungsagenturen unter falscher Identität ausgewiesen haben. Sie nutzte dabei die Daten einer bereits verstorbenen Landsfrau. Zwischen Mitte 2022 und ihrer Rückkehr nach Eisenerz war die Frau auch in Deutschland und in der Schweiz aktiv gewesen. Auch dort wurden Geld, Schmuck und andere Wertgegenstände aus den Wohnungen und Häusern ihrer Klienten gestohlen.

Besonders dreist: Bei einem ihrer Diebeszüge durchtrennte die Frau die Stromversorgung des Notrufsystems eines bettlägerigen Pflegebedürftigen. So konnte sie ungestört vom Tatort flüchten.

Dunkelziffer dürfte weit höher sein

Insgesamt werden der 43-Jährigen in Österreich bislang mindestens acht Diebstähle zur Last gelegt Die Dunkelziffer dürfte aber höher sein, weil vermutlich nicht alle Taten bemerkt worden sind. Der bisher festgestellte Schaden ist mit rund 70.000 Euro dennoch enorm.

Der letzte bekannte Diebstahl in Eisenerz führte letztlich aber zu einem europäischen Haftbefehl, den die ungarischen Behörden vollzogen. Sie wurde im Zuge einer Reisebewegung festgenommen, heißt es von der steirischen Polizei. Mittlerweile ist die Rumänin nach Österreich ausgeliefert worden und befindet sich in der Justizanstalt in Linz. Gegenüber der Polizei schweigt die 43-Jährige zu den Vorwürfen. Sie erwartet eine Anklage wegen des Verdachts des schweren gewerbsmäßigen Diebstahls angezeigt.