Ihre Arbeit habe auch viel „mit detektivischem Arbeiten“ zu tun, erklärt Nina Bacher, die seit gut vier Jahren die Essstörungsambulanz im LKH Graz II, Standort Süd leitet. Bacher hieß bis zu ihrer Hochzeit vergangenes Wochenende noch Cameron. Gewicht, Laborwerte und körperlicher Zustand seien wichtig, aber nur der sichtbare Teil der Erkrankung. Für ihre Arbeit mit den Patienten sei es wichtig, „hinter den Vorhang“ zu schauen und den Ursachen auf den Grund zu gehen: Wie kam es dazu, dass sich ein Mensch in eine Essstörung verirrt hat? Und warum ist diese Erkrankung überhaupt entstanden?

In der Essstörungsambulanz werden alle Formen von Essstörungen behandelt. Anorexie, Bulimie und Binge-Eating-Störung sind die bekanntesten Formen. Einmal pro Woche kommen Patienten zu Kontrollen und Gesprächen. Gemeinsam mit einer Diätologin stellt Bacher Therapien auf und vernetzt sich mit Psychotherapeuten außerhalb des Krankenhauses. Für schwer erkrankte Betroffene gibt es zusätzlich einen stationären Bereich.

Kampf gegen Essstörung: „Das ist viel Beziehungsarbeit“

Eine Essstörung habe tiefe psychische Gründe, erklärt die 46-Jährige. Für viele Betroffene werde sie zu einer Strategie, um „Gefühle zu regulieren, sobald andere Möglichkeiten fehlen.“ Darum ist in der Behandlung wichtig, nicht nur die Zahl auf der Waage im Auge zu haben, sondern Zusammenhänge zu erkennen und zu verstehen, warum die Erkrankung entstanden ist.

Dass sie mit ihrer Arbeit Menschen hilft, zeigt die ehemalige Patientin, die Bacher für die „Steirerin des Tages“ vorgeschlagen hat. „Solche Rückmeldungen berühren natürlich, man begleitet die Menschen oft sehr lange“, zeigt sie sich gerührt. Dazu gehört auch, Angst gemeinsam auszuhalten, etwa bei der Esstischbegleitung im Krankenhaus. Essen sei für viele Betroffene mit großer Angst verbunden, sagt Bacher. Die Behandlung brauche deshalb Zeit und Vertrauen: „Das ist ganz viel Beziehungsarbeit.“