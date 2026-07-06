Die genaue Ursache für den Unfall ist noch unklar – fest steht, dass er für die Lenkerin eines Motorrades mit Verletzungen unbestimmten Grades endete. Die 26-jährige Frau war am Sonntagnachmittag mit ihrem Motorrad auf der B 69 unterwegs und kam gegen 15.30 Uhr im Raum St. Oswald ob Eibiswald von der Fahrbahn ab. In weiterer Folge stürzte sie mit dem Motorrad mehrere Meter in ein angrenzendes Waldstück.

Die verletzte Frau wurde nach der Erstversorgung durch das Rote Kreuz und ein Notarztteam mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die Feuerwehr St. Oswald ob Eibiswald sicherte die Unfallstelle und barg das schwer beschädigte Motorrad aus dem unwegsamen Gelände.