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Wien/St. Pölten
"Renaturierungs-Lücke" Untere Lobau
Eine Lücke im derzeit vorliegenden Renaturierungsatlas für Gewässer hat der WWF im Nationalpark Donau-Auen mit der "stark geschädigten" Unteren Lobau geortet. Sie sei eines der wichtigsten Sanierungsgebiete und daher sei das Fehlen im Atlas "fachlich nicht nachvollziehbar", hieß es in einer Aussendung am Montag. Das Gebiet verliere seit Jahrzehnten Wasserflächen, sei aber weiterhin ökologisch besonders wertvoll und zudem wichtig für die Wasservorsorge Wiens.