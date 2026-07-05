Ein 23-jähriger Österreicher hat am Sonntag in den frühen Morgenstunden vor einem Lokal in Innsbruck einem 27-jährigen serbischen Staatsbürger einen Fausthieb ins Gesicht versetzt. Der 27-Jährige blieb bewusstlos am Boden liegen und musste mit der Rettung ins Krankenhaus gebracht werden. Laut Polizei war es zuvor zu Meinungsverschiedenheiten zwischen mehreren Personen gekommen. Der 23-Jährige wurde vorübergehend festgenommen und wegen Körperverletzung angezeigt.