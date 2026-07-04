Kein Musikkonzert und keine Vorstellung ohne Kamera – so lautet das Motto von Michael Sticher. Der 56-jährige Vermessungstechniker verbindet seit Jahren zwei große Leidenschaften: die Musik und die Fotografie. In den vergangenen sieben Jahren besuchte er mehr als 200 Konzerte, Vorstellungen und Veranstaltungen. Unzählige heimische und internationale Bühnenstars hat Sticher auf diese Weise bereits mit seiner Kamera festgehalten.

Zur Fotografie kam der in St. Stefan ob Stainz geborene Steirer schon in den 1980er-Jahren. „Während meiner Lehrzeit habe ich mir die erste Spiegelreflexkamera, eine Minolta 5000, gekauft“, erinnert er sich. Von Beginn an faszinierte ihn die Möglichkeit, flüchtige Momente dauerhaft sichtbar zu machen. Aus ersten Versuchen entwickelte sich mit der Zeit ein geschulter Blick für Menschen, Situationen und Stimmungen.

Später zog es Sticher nach Graz, wo er heute mit seiner Frau Bettina und Tochter Julia lebt. Beruflich blieb er seinem technischen Metier treu: Von Graz pendelt er täglich nach Leibnitz zur Firma Huber+Partner ZT-GmbH. Doch zurück zur Fotografie.

Durch Inspiration zur Konzertfotografie

So richtig ernst mit der Kamera wurde es für ihn nach einer inspirierenden Begegnung. „Bei einer Ausstellung in Graz entdeckte ich die Werke von Greg Gorman, einem US-amerikanischen Fotografen. Seine großartigen Porträts von Stars wie Schwarzenegger, Elton John oder Johnny Cash haben mich so inspiriert, dass ich mich selbst auf diesen Weg begeben habe,“ erzählt Sticher.

Ausstellungsansicht „On Stage“ – es werden auch Plattencover mit Werken von Michael Sticher gezeigt © Michael Sticher

Danach folgten Workshops, Ausstellungen und freie Arbeiten. In dieser Zeit kreierte er auch seinen Künstlernamen „Fotografist“, ein Wortspiel aus Fotografie und Grafik. Wenig später begegnete er dem Gypsy-Jazzgitarristen Diknu Schneeberger. Dessen bewegende Jamsessions ließen Sticher zum Konzertfotografen werden. „Seither versuche ich diese einzigartige Atmosphäre auf der Bühne mit meiner Kamera einzufangen. Dort gibt es nur den Moment, nichts passiert zweimal. Ich liebe diese Mischung aus Anspannung und Freude beim Fotografieren,“ so Sticher.

Mit seinen Fotoarbeiten entwickelte er sich stetig weiter. Es folgten zahlreiche Projekte, vom Künstlerbuch, über CD-Covers bis hin zu Portraits. Mehrere Jahre lang fotografierte er auch die „Südsteiermark Classic“, das traditionsreiche Oldtimer-Automobilrennen.

Aber die Konzertfotografie ließ ihn nicht los. Bis heute begleitet er Musikerinnen, Musiker und Bands bei ihren Live-Auftritten mit seiner Kamera. Mit den „Cairo Steps“ reiste er sogar bis nach Kairo und Alexandria. Beim KlezMore Festival in Wien ist er jedes Jahr im Einsatz.

Die Band „Cairo Steps“ begleitet er schon mehrmals nach Ägypten © Michael Sticher

2023 kam er nach Deutschlandsberg um Boris Bukowski bei „Live vorm Rathaus“ zu fotografieren. Dabei lernte er Stadtgalerie-Leiter Peter Michelitsch kennen. Dieser konnte ihn nun zur Ausstellung „On Stage“ gewinnen. Bis zum 12. Juli sind die ausgewählten Werke von Michael Sticher noch in der Stadtgalerie am Deutschlandsberger Hauptplatz zu sehen. Am Sonntag, 5. Juli ist der „Fotografist“ persönlich von 15 bis 18 Uhr vor Ort.