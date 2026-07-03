Temperaturen von über 35 Grad haben im Juni das ganze Land ins Schwitzen gebracht. Noch schweißtreibender wird der Aufenthalt im Freien, wenn Schattenspender fehlen. Eine Greenpeace-Studie hat kürzlich aufgezeigt, dass die Bezirksstadt Wolfsberg in puncto Hitzebelastung österreichweit im Spitzenfeld liegt. Denn auch Bodenbeschaffenheit, Fassade und Vegetation (oder in dem Fall mangelnde Vegetation) haben große Auswirkungen auf die Temperatur. Greenpeace stufte die Lage in Kärntens drittgrößter Stadt als „sehr kritisch“ ein: „Es besteht dringender Handlungsbedarf!“

„Die Studie stellt Wolfsberg ein katastrophales Zeugnis aus. Wolfsberg ist von allen 80 Städten mit über 10.000 Einwohnern jene Stadt mit dem geringtesn Grünanteil. Welche Maßnahmen sind geplant“, wollte ÖVP-Fraktionssprecherin Waltraud Beranek per Anfrage in der Gemeinderatssitzung am 2. Juli beantwortet wissen.

„Ergebnis wäre anders, wenn ...“

Bürgermeister Alexander Radl (SPÖ) relativierte die Greenpeace-Studie: „Das Ergebnis wäre ein anderes, hätte man die Parks in die Untersuchung mit einbezogen. Aber der Kapuzinerpark ist nicht dabei, der Huth-Park nicht und auch der Stadtobstgarten nicht. Wir haben viele Grünanlagen in Wolfsberg, die in der Studie nicht abgebildet sind“, sagte Radl, der vor der Sitzung einen Ausdruck vorbereitet und ausgeteilt hat. „Hier sieht man, welche Fläche Greenpeace herangezogen hat und so kam ein Grünflächenanteil von nur 17,5 Prozent im Stadtkern heraus. Hätte man auch diese Grünanlagen mit einbezogen, hätte das Ergebnis anders ausgesehen. Ich bin nicht zufrieden, wie die Studie zusammengekommen ist“, sagte der Bürgermeister und fügte hinzu: „Ich gehe mit offenen Augen durch unsere schöne Stadt und ich sehe sehr viel grün.“

Dennoch gesteht er ein, „dass wir in gewissen Bereichen in Wolfsberg Nachholbedarf haben“, spielte Radl auf die Hitze-Hotspots Hoher Platz und Bahnhofplatz an. Am Hohen Platz und am Rathausplatz werden heuer noch Maßnahmen hinsichtlich Beschattung/Begrünung, Verkehrsberuhigung und zur Erhöhung der Verweildauer. Laut Radl wird mit Kosten von rund 110.000 Euro gerechnet, die aus dem „Kommunalen Investitionsprogramm“ (KIG) des Bundes fließen. Der Stadtrat fasste im Vorfeld der Gemeinderatssitzung den dafür nötigen Endbeschluss. „Am Rathausplatz kommen neue Sitzgruppen und ein Rankgitter zur Beschattung und Begrünung. Und am Hohen Platz kommen größere und kleinere Pflanztröge. Dann haben wir bei der nächsten Studie wahrscheinlich schon ein paar Prozent Grünflächenanteil gewonnen.“

„Ob diese Maßnahmen genug sind, werden wir sehen. Wir werden Schritt für Schritt Maßnahmen setzen, wenn es die budgetäre Lage zulässt“, sagte Radl, der frühestens ab 2027 die Attraktivierung des Getreidemarktes in Aussicht stellte. Allerdings nur, wenn Geld vorhanden ist. Radl warf außerdem den Medien vor, nur Negatives zu berichten. „Wir haben beispielsweise einen strauchartigen Baum in der Herrengasse gepflanzt, aber davon habe ich nichts gelesen. Das war wohl zu positiv.“

Trinkwasserbrunnen gefordert

Beranek kritisierte, dass Begrünungsanträge seitens der ÖVP vom Jahr 2020 bis heute nicht umgesetzt wurden: „Die aktuelle Studie soll ein klarer Weckruf sein, jetzt müssen endlich Taten folgen.“ Die ÖVP brachte schließlich noch Anträge für Trinkwasserbrunnen am Bleiweißparkplatz, am Offner Platzl, am Hecher Platzl sowie am Bahnhofplatz ein. „Wolfsberg hat nur acht Trinkwasserbrunnen, Villach hat hingegen 60 Trinkwasserbrunnen im Stadtgebiet und Klagenfurt hat 30 solcher Brunnen“, so Beranek, die mit ihrer Partei auch beantragte, die zwei Betonsäulen am Hecher Platzl durch zwei schattenspendende Bäume zu ersetzen: „Die ÖVP Wolfsberg übernimmt gerne die Kosten für den Ankauf eines Baumes.“ In den zuständigen Gremien wird nun darüber beraten.

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