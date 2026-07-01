Im Frühling sorgten Vandalenakte in der Stadtgemeinde Bärnbach für Ärger. Unbekannte hatten mehrere öffentliche Toilettenanlagen im Stadtpark, beim Volkshaus sowie am Bahnhof mit Graffiti verunstaltet. „Diese Anlagen stehen der Allgemeinheit zur Verfügung und werden aus öffentlichen Mitteln finanziert. Wer sie absichtlich beschädigt oder verschmutzt, fügt damit der gesamten Bevölkerung einen Schaden zu“, sagte Bürgermeister Jochen Bocksruker im Mai. Die Vorfälle wurden damals dokumentiert und zur Anzeige gebracht.

Inzwischen wurde das vorhandene Videomaterial ausgewertet und zwei Jugendliche konnten tatsächlich ausgeforscht werden. „Sie haben sich entschuldigt und reumütig Einsicht für ihre Fehler gezeigt“, berichtete Bocksruker in der Gemeinderatssitzung am Dienstag. Als Konsequenz müssen die beiden gemeinnützige Arbeit leisten: Sobald sie 15 Jahre alt sind, werden sie dem Team des Bau- und Wirtschaftshofs eine Woche lang bei Arbeiten wie Rasenmähen helfen. Dabei sollen sie lernen, dass ein sorgsamer Umgang mit öffentlichem Eigentum Verantwortung gegenüber der Gemeinschaft bedeutet.