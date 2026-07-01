Was 1998 als Straßenkunstfestival in Graz begann, ist mit grenzüberschreitenden Kooperationen längst mehr: 21 Produktionen in 101 Vorstellungen, von denen mehr als 80 bei freiem Eintritt stattfinden, werden von 31. Juli bis 8. August in Graz und Umgebung bei „La Strada“ heuer geboten, wobei Stainz und Weiz als Geldgeber und Spielorte weggefallen sind. Wichtig ist es Intendant Werner Schrempf und Organisatorin Diana Brus auch, dass „La Strada“ nicht nur im innenstädtischen öffentlichen Raum oder in zentralen Kulturstätten wie Oper oder Next Liberty Publikum anlockt. So sind als Spielorte in diesem Sommer etwa auch der Murpark, der Bauernmarkt St. Peter und der Hauptplatz Andritz programmiert.

Eröffnet wird das Festival mit zeitgenössischem Zirkus vom französischen Collectif XY und Choreograf Rachid Ouramdane mit „Möbius“, wo „die Körper der 19 Artisten zusammenkommen wie ein Schwarm Fische oder Vögel“, so Diana Brus. Seit dem „La Strada“-Start ist der belgische Circus Ronaldo ein Wegbegleiter, dessen Programm „Da Capo“ im Zelt auf den Reininghausgründen die längste Spieldauer hat (von 1. bis 8. August). Schrempf verriet: „Erzählt wird berührend und humorvoll seine über 180 Jahre und sieben Generationen umfassende eigene Familiengeschichte.“ Wobei auch alte Requisiten nicht fehlen dürfen. Unter „Neuer Zirkus“ reiht sich auch die autobiografische Solo-Show von Frédérique Cournoyer Lessard aus Kanada.

Ein Fahrradballett auf dem Hauptplatz

Bei der Straßenkunst darf man sich etwa auf ein klingendes Fahrradballett der französischen Truppe La Bande à Tyrex auf dem Grazer Hauptplatz freuen. Für den Karmeliterplatz hat das französische Ensemble Le doux supplice eine Produktion, die Akrobatik, zeitgenössischen Tanz und asiatische Kampfkunst verbindet, vorbereitet („Die kleinen Heldentaten“). Unter anderem auf der Augartenwiese wird von Le Patin Libre aus Kanada eine „einfühlsame Verbindung aus Rollschuhlauf im musikalischen Dialog mit einem Cellisten geschaffen“, so die Ankündigung, während in der Innenstadt die innovative französische Performance- und Klangkunstgruppe Décor Sonore urbane Elemente in Klangkörper verwandelt.

Schauplatz für die performative Installation des österreichisch-schwedischen Duos Alex Deutinger & Alexander Gottfarb in Tarnanzügen ist der Botanische Garten.

Da aktive Teilnahme eine Ausrichtung des Festivals für „Straßenkunst, Figurentheater, neuen Zirkus und Community Art“ (so der vollständige Titel) ist, kann man sich über die Homepage noch zu den Workshops anmelden. Zur Compagnie du Coin kann man mit seinem Instrument kommen. An drei Abenden soll mit gemeinsamem Musizieren die Endzeitstimmung aufgelöst werden.

Generationenübergreifend: der belgische Circus Ronaldo © LaStrada

Vier Konzerte sind im Minoritenhof eingebucht, darunter ein Barock-Abend mit dem Ensemble Splendor unter der Leitung von Jakob Rattinger. Für Kinder sei u. a. das Gastspiel der Zitadelle Puppet Company Berlin mit ihrem Stück „Fuchs du hast die Angst gestohlen“ empfohlen.

Das detaillierte Programm findet man auf www.lastrada.at

Fahrradballett von La Bande à Tyrex © LaStrada

Teilhaben am Projekt „Graz on the Move“ © La Strada

adfb