Für das Projekt „Let the mountain come to you“ werden fünf Personen gesucht, die sich gemeinsam mit Künstlerin Nana Francisca Schottländer ins Dachsteingebirge wagen, um dort Steine zu sammeln. Die Wanderung ist Teil eines Kunstprojektes über die Beziehung zwischen Mensch und Landschaft sowie die Folgen des Klimawandels am Dachsteingletscher. Die Steine sind anschließend von 1. bis 8. August Teil der „Signal vom Dachstein“-Ausstellung beim Festival „La Strada“ in Graz.

Geplant ist eine zweitägige Wanderung mit Übernachtung in der Simonyhütte, die Gruppe wird von der Bergführerin Susanne Posegga begleitet. Für Verpflegung ist gesorgt. Am zweiten Tag sollen dann alle Teilnehmenden zwei bis drei Steine rund 500 Höhenmeter bergab zum Wiesberghaus tragen. Von dort werden sie mit der Materialseilbahn ins Tal transportiert.

Anmeldungen sind noch möglich

Die Bergwanderung ohne Gletscherbesteigung findet von 23. bis 24. Juli statt. Bei Schlechtwetter wird die Tour auf den 27. und 28. Juli verschoben. Unter diesem Link können sich Interessierte anmelden.