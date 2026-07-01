Seit Mittwoch, 1. Juli, gilt die abgespeckte Spritpreisbremse. Die Senkung der Mineralölsteuer beträgt nur noch 0,8 Cent je Liter – statt zuvor 1,7 Cent. Bereits am Dienstag haben die Preise an den Tankstellen angezogen, zeigt ein Blick auf den Spritpreisrechner der staatlichen E-Control. Diesel kostete am Montag im Schnitt 1,699 Euro/Liter, bei Superbenzin waren es 1,648 Euro. Am Dienstag lag der Diesel bei 1,707 Euro, Superbenzin kostete 1,660 Euro.

Beachtlich ist weiterhin der Preisunterschied zwischen Ost- und Westösterreich. Im Burgenland kostete Diesel am Dienstag 1,689 Euro, in Tirol hingegen 1,749 Euro je Liter. Beim Superbenzin waren es 1,649 bzw. 1,699 Euro.

Deutsche Kartellbehörde warnt

Dass vor einer erwarteten Preiserhöhung die Kosten schon angehoben werden, sorgt in Österreich wie in Deutschland für Stirnrunzeln. Beim Nachbarn hat die dortige Kartellbehörde die Ölbranche am Dienstag davor gewarnt, mit Ende des Tankrabattes in Deutschland unverhältnismäßig hohe Preisaufschläge einzuheben. Man werde der Branche genau auf die Finger schauen.

An den Weltmärkten sind die Ölpreise am Dienstag etwas gestiegen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im August kostete 73,69 US-Dollar. Damit stieg der Preis der globalen Referenzsorte um 0,20 Prozent im Vergleich zum Vortag. Der Preis für US-Öl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im August stieg um 0,40 Prozent auf 70,27 Dollar.