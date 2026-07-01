Triest neu entdecken – der aktuelle Reiseführer

Triest begeistert mit historischem Flair, beeindruckender Architektur und mediterranem Lebensgefühl. Anders als Venedig oder Florenz erschließt sich die ehemalige Hafenstadt erst auf den zweiten Blick – und belohnt neugierige Entdecker.

Dieser umfassend aktualisierte Triestreiseführer führt zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten, erzählt von der bewegten Geschichte, empfiehlt die schönsten Badeorte sowie die besten Bars für einen Aperitivo. Neue Lokale, Geschäfte und spannende Stadtentwicklungen machen Triest auch für erfahrene Besucherinnen und Besucher immer wieder neu erlebbar.

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