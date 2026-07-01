Jürgen Dumpelnik ist im Landesgericht Klagenfurt längst kein Unbekannter mehr. Seit der Jurist auf der Zielgeraden zur Bestellung als Magistratsdirektor der Landeshauptstadt scheiterte, hat er eine Reihe von Prozessen angestrengt. Gegen kritische Kommentarschreiber in Zeitungsforen und auch gegen die Stadt Klagenfurt selbst.

Von ihr fordert Dumpelnik über 200.000 Euro wegen entgangener Verdienste sowie weitere 9300 Euro Schadenersatz für erlittene Kränkungen. Sein Vorwurf: Seine politische Orientierung habe ihn den Spitzenposten gekostet. Dumpelnik ist bekennendes SPÖ-Mitglied und sieht darin eine unzulässige Diskriminierung. Die Gleichbehandlungskommission teilt diese Einschätzung. Ob auch das Gericht dem folgt?

Zeugenaussagen werfen Fragen auf

Der Zeugenstand ist am Mittwoch, dem vorerst letzten Verhandlungstag, jedenfalls prominent besetzt: mit dem stellvertretenden Magistratsdirektor Stéphane Binder, Vizebürgermeister Patrick Jonke (FSP), Vizebürgermeister a. D. Alexander Kastner (Team Kärnten) und Stadträtin Sandra Wassermann (FPÖ). Dumpelniks Vorwurf, Bürgermeister Christian Scheider (FSP) habe seine Bestellung bewusst verzögert, um einen unerwünschten Kandidaten zu verhindern, kann keiner von ihnen bestätigen.

Am Landesgericht Klagenfurt wurde verhandelt © Weichselbraun Helmuth Kleine Zeitung

Stattdessen könnte ausgerechnet der Kläger selbst im Auswahlverfahren bevorzugt behandelt worden sein. „Der Headhunter, der das Hearing durchgeführt hat, dürfte sich verredet haben“, sagt Wassermann aus. Als das Thema Recht an der Reihe gewesen sei, habe er zu Dumpelnik gesagt: „Jetzt kommen wir zu der Frage, die eh schon bekannt ist und besprochen wurde.“ Später hätten ihr andere Bewerber erzählt, dass sie die Fragen nicht gekannt hätten. „Ich war schockiert“, erklärt Wassermann. Wie Binder berichtet, habe ihn Bürgermeister Scheider daraufhin beauftragt, eine Kommission zu bilden, um die Vorwürfe aufzuklären.

Gericht gar nicht zuständig?

Jonke erinnert sich an ein Gespräch mit dem Bürgermeister: „Sollten sich die Vorwürfe nicht bestätigen, werde er den Bestellungsantrag einbringen. Da könnten wir hoch und nieder springen. Das hat er zu mir gesagt.“ Dazu kam es allerdings nie. Nachdem publik geworden war, dass Dumpelnik am eigenen Bestellungsantrag mitgeschrieben hatte, beschloss der Gemeinderat, die Position neu auszuschreiben. Die eigens eingesetzte Kommission stellt ihre Arbeit wieder ein.

Geht es nach Wolfgang Kofler, dem Anwalt der Stadt, sind diese Details ohnehin irrelevant. Wie er Richterin Astrid Karner kurz vor Schluss darlegt, „ist der Rechtsweg unzulässig“. Kurz gefasst: Die Bestellung eines Magistratsdirektors sei ein öffentlich-rechtlicher Akt, das Zivilgericht demnach gar nicht zuständig. Darüber hinaus stellt er die Höhe des geltend gemachten Verdienstentgangs infrage. Dumpelnik reagiert verärgert. Die Berechnung stütze sich auf seinen Einkommensteuerbescheid. „Glauben Sie, ich habe die Finanz betrogen? Wollen Sie mir wirklich ein Verbrechen unterstellen?“, sagt er. Wie die Richterin das sieht, erfahren die Streitparteien in den nächsten Wochen. Da wird ihnen das Urteil schriftlich zugestellt.